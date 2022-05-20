Alaettin Hikmet Işık: Gençleri kazanmaya devam edeceğiz

Balıkesirspor, Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'a 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Alaettin Hikmet Işık, genç oyuncuları hem Balıkesirspor’a hem de Türk futboluna kazandırmaya devam edeceklerini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle bizi izleyen, bizi izlemeye gelen ve sahada genç yetenekleri görmek isteyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Yayıncı kuruluşa teşekkür ediyoruz. Eyüpspor'a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. 9 tane genç yetenekle sahaya çıkabilmek. 18 yaş, 19 yaş arasında çocukları sahaya sürebilmek büyük cesaret isterdi. Biz bu cesaretimizi beş haftadır sürdürüyoruz. Sayın Başkanımız Özgür Yılmaz Bey de bize bu cesareti verdi, arkamızda durdu. Ankaragücü'nde başlayan maratonumuz bugün Eyüpspor maçıyla sonlandı. Futbolun bütün gereksinimlerini, güzelliklerini ortaya koyarak sahaya yaydığımızı inanıyorum. Ve bu arkadaşları, bu gençlerimize Balıkesirspor camiasına ve Türk futboluna kazandırmak için elimizden gayreti göstermeye çalışıyoruz” (İHA)