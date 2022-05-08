Balıkesirspor, Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Bandırmaspor'a 5-1 mağlup oldu. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında ilk olarak konuşan Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Alaettin Hikmet Işık, derbi mağlubiyeti nedeniyle üzgün olduklarını ifade ederken kalan maçlarda da genç oyuncularla mücadele edeceklerini söyledi.

Işık, "Bölgenin önemli maçı derbiyi kazanmak istiyorduk haftalar sonra da olsa. En azından derbide futbolcularım ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Fakat bir türlü olmadı. 2-1'den sonra oyun biraz daha dönebilirdi, değerlendiremediğimiz pozisyonlarımız oldu. Bu takımlara karşı içerde bu fırsatları yakalamak çok önemli. Zaman zaman içeriye attığımız genç arkadaşlarımızla bunları tamamlamaya çalıştık fakat şu bir gerçek ligin sonu mantalite olarak bitmiş bir takım. Biz elimizden geldiği kadar her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Genç arkadaşlarımız bu işin bilincindeler" dedi.

Son 5 maç için göreve geldiğini hatırlata Işık, kalan 2 maçını da en iyi şekilde değerlendirmek istediğini sahadan kazanarak ayrılmak istediklerini söyledi.

İHA