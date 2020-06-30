Bayern Münih'in yıldızlarından olan ve son yıllarda takımla özdeşleşen David Alaba, bu yaz takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki yaz bitecek sözleşmesini uzatma adına yapılan görüşmelerde olumlu bir sonuç çıkmadı. Alaba'nın transferi için özellikle Chelsea başta olmak üzere İngiltere Premier Lig ekipleri devreye girmiş durumdalar.

The Telegraph'a göre ise Alaba, Bayern Münih'ten ayrıldıktan sonra İngiltere Premier Lig yerinde İspanya La Liga'da forma giymek istiyor.

Sol bek arayışlarını sürdüren Chelsea'nin istediği oyuncunun yeni sezonda Barcelona veya Real Madrid forması giymesi muhtemel gözüküyor.