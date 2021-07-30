Real Madrid'in dünyaca ünlü yeni transferi David Alaba'ın aldığı maaş dudak uçuklatıyor.

Alman basınından Der Spiegel'de yer alan habere göre, İspanyol devi yıldız futbolcuya 5 sezonda 115 milyon euronun üzerinde ödeme yapacak. Haberde yıllık garanti ücreti 19,5 milyon euro olan Alaba'nın ailesine 6 milyon Euro ödeme yapıldığı iddia edildi.









Toplam maliyeti 145 milyon euro

Bonservis bedeli ödemediği 29 yaşındaki futbolcuya 17,7 milyon euro imza parası veren Real Madrid, menajer işlemleri için de 5,2 milyon euro ödeme yaptı. Tüm bu harcamalara bakıldığında David Alaba'nın İspanyol kulübüne toplam maliyeti 145 milyon Euro'yu buluyor.