Geçtiğimiz sezonu Giresunspor'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Trabzonspor 'da bulunan Flavio, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Taawon'a transfer oldu.

Bordo-Mavili ekipten KAP'a yapılan bildirimde Flavio'nun Altaawoun Saudi FC'ye, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar, satın alma opsiyonlu olarak kiralanması konusunda anlaşma sağlandığı ve kiralama bedeli olarak 200 bin Dolar alınacağı belirtildi.

Oyuncunun satın alma opsiyonu ise 2 milyon Dolar olarak belirlendi.

2020 yılında Brezilya temsilcisi Bahia'dan 1.2 milyon Euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a transfer olan 26 yaşındaki oyuncunun Bordo-Mavili ekiple 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Tecrübeli orta saha geçen sezon Giresun formasıyla 36 maça çıktı ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Flavio Mederios Da Silva'nın, Altaawoun Saudi FC'ye, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar, satın alma opsiyonlu olarak kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Altaawoun Saudi FC, Kulübümüze, kiralama bedeli olarak 200.000.-USD ödeme yapacaktır. Altaawoun Saudi FC, satın alma opsiyonunu kullanması halinde, Kulübümüze, 2.000.000.-USD sözleşme fesih bedeli ödeyecektir."



