Al Taawon, Trabzonspor'dan Flavio'yu kiralık olarak kadrosuna kattı
Geçtiğimiz sezonu Giresunspor'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Trabzonspor'da bulunan Flavio, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Taawon'a transfer oldu. Bordo-Mavili ekipten KAP'a yapılan bildirimde Flavio'nun Altaawoun Saudi FC'ye, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar, satın alma opsiyonlu olarak kiralanması konusunda anlaşma sağlandığı ve kiralama bedeli olarak 200 bin Dolar alınacağı belirtildi.
Geçtiğimiz sezonu Giresunspor'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Trabzonspor 'da bulunan Flavio, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Taawon'a transfer oldu.
Bordo-Mavili ekipten KAP'a yapılan bildirimde Flavio'nun Altaawoun Saudi FC'ye, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar, satın alma opsiyonlu olarak kiralanması konusunda anlaşma sağlandığı ve kiralama bedeli olarak 200 bin Dolar alınacağı belirtildi.
Oyuncunun satın alma opsiyonu ise 2 milyon Dolar olarak belirlendi.
2020 yılında Brezilya temsilcisi Bahia'dan 1.2 milyon Euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a transfer olan 26 yaşındaki oyuncunun Bordo-Mavili ekiple 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Tecrübeli orta saha geçen sezon Giresun formasıyla 36 maça çıktı ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Flavio Mederios Da Silva'nın, Altaawoun Saudi FC'ye, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar, satın alma opsiyonlu olarak kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Altaawoun Saudi FC, Kulübümüze, kiralama bedeli olarak 200.000.-USD ödeme yapacaktır. Altaawoun Saudi FC, satın alma opsiyonunu kullanması halinde, Kulübümüze, 2.000.000.-USD sözleşme fesih bedeli ödeyecektir."