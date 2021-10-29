Barcelona'nın Ronald Koeman ile yollarını ayırmasının ardından, teknik direktörlük görevi için adı adaylar arasında anılan Katalan ekibinin eski futbolcusu Xavi hakkında şu anda görev yaptığı Al Sadd kulübü açıklama yayınladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Xavi'nin kulüpte 2 yıllık sözleşmesinin bulunduğu ve şu anda takımın maçlarına odaklandığı belirtildi

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son dönemde çıkan haberlere yanıt olarak, Xavi'nin kulübümüzle iki yıllık sözleşmesi olduğunu ve ligin zirvesindeki liderliğimizi sürdürmek için tamamen takımın gelecek maçlarına odaklandığını duyururuz."