Beşiktaş 'ın eski futbolcusu Anderson Talisca, takımı Al Nassr'ın kampına katılmadığı için eleştirilere maruz kaldı. Arap basınındaki haberlerde yıldız futbolcunun, Suudi ekibinin İspanya'daki sezon öncesi kampına zamanında katılmadığı için ortaya çıkan tepkiler bulunduğu aktarıldı.

ABOUBAKAR DA KAMPA KATILDI

Sosyal medyada Brezilyalı oyuncunun ülkesinde müzik faaliyetleri içerisinde bulunduğu, partilere katıldığına yönelik görüntüler dolaştığı belirtildi. Fenerbahçe 'den bu takıma transfer olan Luiz Gustavo da Al Nassr'ın Marbella'daki kampına gitmişti. Vincent Aboubakar'ın da dün gelmesiyle ekibin tamamlandığı ifade edildi.

KONTRATTA '30 GÜN İZİN' MADDESİ

Ay sonuna kadar kampa katılacağı belirtilen Talisca'nın ise sözleşmesinde özel bir madde olduğu öne sürüldü. Buna göre Brezilyalı futbolcunun, lig bitiminden sonra 30 gün tatil yapma hakkı bulunuyor ve Suudi Arabistan'da da sezon 27 Haziran'da sona ermişti.

'BENİ BAŞKALARIYLA KARIŞTIRMAYIN'

Talisca ise eleştirilere twitter hesabından yanıt vererek 'Parti yaptığımı söyleyerek beni başka oyuncularla karıştırmayın. Burada olmamın sebepleri var. Kısa süre içinde takımımla olacağım' diye yazdı.

PENALTI KAÇIRDI, KIRMIZI KART GÖRDÜ

Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca Al Nassr'ın Al Fateh ile karşılaştığı mücadelede penaltı kaçırmıştı. Yıldız oyuncu sonraki dakikalarda kırmızı kart görerek oyunda atıldı. VAR'ın müdahalesi ile topsuz alanda rakibine yaptığı hareketin ardından oyun dışı kalan Talisca'ya taraftarlar tepki göstermişti.

YILLIK 8 MİLYON EURO

Talisca’nın yılda 8 milyon Euro gelir elde ettiği ortaya çıkmıştı. Benfica, Talisca’yı Beşiktaş’ın adından 2 yıllığına Çin ekibi Guangzhou FC’ye kiralamış ve 2019’da da 19.2 milyon Euro’ya bonservisini vermişti. Guangzhou FC, futbolcuyu 2021’de 8 milyon Euro’ya Al Nassr’a sattı.

BEŞİKTAŞ İLE ŞAMPİYON OLDU

Spor Toto Süper Lig'e yabancı olmayan Talisca 2016-18 arasında kiralık olarak Beşiktaş’ta oynamıştı. Brezilyalı ilk sezonunda 32 maçta 16 gol, 6 asist üreterek, takımın lig şampiyonu olmasında başrolü üstlenmişti. (Skorer)