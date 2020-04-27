Al-Nasr Belhanda'yı transfer etmek istiyor

1 senedir Belhanda’yı renklerine bağlamaya çalışan Suudi Arabistan kulübü Al-Nasr, yazın yine Galatasaray’ın kapasını çalacak

27 Nisan 2020, Pazartesi 07:11 Son Güncelleme:
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Al-Nasr Belhanda'yı transfer etmek istiyor

Al-Nasr’ın Belhanda aşkı bitmiyor... Geçen yazdan beri yıldız 10 numarayı transfer etmek için uğraşan Suudi Arabistan ekibi yeni bir teklif hazırlıyor. Fas basınında çıkan haberlere göre Al-Nasr, yaz döneminde Galatasaray’ın kapısını çalacak.

Önce Belhanda’nın nabzını yoklayacak olan Araplar, sonrasında resmi teklifini yapacak. Al-Nasr’da Maicon’un yanı sıra bir diğer eski Galatasaraylı Amrabat forma giyerken, Suudi Arabistan ekibinin mutlaka iyi bir orta saha alacağı vurgulandı.

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Belhanda’nın 1 yıllık sözleşmesi kalırken, Galatasaray satmaya dünden razı.

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