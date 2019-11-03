Al Ittihad’ta sular durulmuyor

Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından hocası Jose Luis Sierra ile yollarını ayıran Suudi Arabistan takımı, Hollandalı Henk Ten Cate ile anlaşmak üzere ancak Suudi Arabistan takımının taraftarları bu isimden hiç memnun değil.

Kısa süre önce yönetimi de değişen Suudi Arabistan takımında oyuncuların 3-4 aydır maaslarını alamadığı ve ülkemizde de sık sık transferde adı anılan Manuel Da Costa, Aleksandar Prijovic gibi isimlerin mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği de konuşuluyor. Suudi Arabistan kulübünün 6 ay önce 3.5 Milyon euroya alınan Grohe ve 7 milyon euroya alınan Sekou Sanogo’nun sözleşmesini feshettiği ve 10 milyon euroya alınan Garry Rodrigues’in 2 yıllığına kiralanması nedeniyle Suudi Arabistan hükumetiyle sorun yaşamıştı.

Ezeli rakipleri Al Hilal’da Razvan Lucescu, Al Nassr’da Rui Vitoria, Al Ahli’de de Christian Gross gibi önemli isimlerin bulunması nedeniyle Slaven Bilic gibi bir isimden sonra takımın başına geçmesi beklenen Henk Ten Cate Suudi Arabistan ekibinin taraftarının yoğun tepkisiyle karşılaştı. Henk Ten Cate de açıklanırsa Suudi Arabistan kulübü taraftarlarının yönetiminin ve başkan Anmar Al Haili’nin takımı bırakması için büyük baskı yapması bekleniyor. Kulüp Başkanı Anmar Al Haili’nin daha önce de Suudi Arabistan hükumeti tarafından gorevine son verilmişti.

Hollandalı teknik adam daha önce ülkemizde de Denizlispor, Antalyaspor, Gençlerbirliği gibi takımlara da önerilmiş ama kendisine bir takım bulamamıştı. 64 yaşındaki Hollandalı teknik adam daha once Çin, BAE ve Katar’da çalışmıştı.