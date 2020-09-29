Fenerbahçe'de ayrılacak futbolcular listesinde yer alan futbolculardan biri olan Garry Rodrigues ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan basını, yeni sezon kadrosunu şekillendirmek isteyen Al Ittihad teknik direktörü Fabio Carille tarafından Rodrigues'in çağrıldığını yazdı.

Fenerbahçe ve Rodrigues görüştü

Al Ittihad ekibinin, kendi liginde başarılı olamamasının da bu kararda etkili olduğu belirtildi. Al Ittihad, geçen sezon sıralamada 10. basamakta yer alabilmişti. Garry Rodrigues, geride bıraktığımız haftalarda Fenerbahçe ile de görüşme yapmış ve taraflar sözleşmenin feshedilmesi noktasında olumlu bir yaklaşım göstermişti.

Garry Rodrigues, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması ile Süper Lig'de 26 maça çıkarken 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Ajansspor







