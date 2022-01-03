Sezon başında rekor bir maaşla Porto’dan Al Hilal’e giden Moussa Marega’nın, kariyerine İngiltere’de devam etmek istediği ve bazı kulüplerle ciddi şekilde görüştüğü belirtilirken, Suudi Arabistan ekibinde yerine ilk aday olarak Djaniny gösterildi.

Dış basında çıkan haberlerde, Djaniny’nin menaceriyle temasa geçildiği ancak oyuncu tarafının Al Hilal’in önerisini geri çevirdiği vurgulandı. Djaniny için sezon başında da teklifler gelmiş ancak Abdullah Avcı kesinlikle takımda kalmasını istemişti.