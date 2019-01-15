Ara transfer döneminde takımı güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, bir yandan kulübe gelen teklifleri değerlendirmeye devam ediyor.

Son olarak takımın Hollandalı yıldızı Ryan Babel’i 2 milyon Euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Fulham’a gönderen Kara Kartal’ın, bir diğer başarılı oyuncusu Adriano Correia’ya da teklif geldiği ortaya çıktı. Teknik direktörlüğünü dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jorge Jesus’un yaptığı Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’in, Beşiktaş’ın 34 yaşındaki futbolcunun peşinde olduğu bildirildi.

Güneş, onayı verdi

Kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Adriano için 4 milyon Euro’luk (25.3 milyon TL) bonservis bedeli belirleyen Beşiktaş Yönetimi’nin, Arabistan temsilcisinden gelecek cevabı beklemeye geçtiği öğrenildi.

Son dönemde performansında düşüş yaşanması ve istikrar sorunu bulunması sebebiyle teknik direktör Şenol Güneş’in, Sambacı’nın takımdan ayrılmasına yeşil ışık yaktığı kaydedildi. Siyah-Beyazlılar’a 3 yıl önce Katalan devi Barcelona’dan 2.3 milyon Euro (14.5 milyon TL) karşılığında transfer edilen Adriano, Kara Kartal’da 100 maça çıkıp 4 gollük performans sergilemişti.

Akhisar maçında yok

Siyah-Beyazlılar’ın transferi için Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal’le görüştüğü Adriano, Kara Kartal’ın Antalya’daki sezonun ikinci yarısındaki çalışmalarında yer almıştı. Sambacı, Belek’teki kam dönemi boyunca sergilediği istekli futbolla, teknik direktör Şenol Güneş’e güven vermişti.

Deneyimli sol bek, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Kasımpaşa’yla oynadıkları karşılaşmada gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düşmüştü. Adriano, bundan dolayı takımının Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısında cuma günü oynayacağı Akhisar mücadelesinde forma giyemeyecek.

Orhan Yıldırım