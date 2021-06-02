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Al-Hilal, Portekizli teknik direktör Leonardo Jardim ile anlaşma sağladı

Suudi Arabistan’ın Al-Hilal takımında teknik direktörlüğe Portekizli Leonardo Jardim getirildi.

02 Haziran 2021, Çarşamba 12:45 Son Güncelleme:
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Al-Hilal, Portekizli teknik direktör Leonardo Jardim ile anlaşma sağladı

Al-Hilal Kulübü, 46 yaşındaki çalıştırıcı Jardim ile 1 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Jardim, ülkesinde Chaves, Beira-Mar, Braga, Sporting Lizbon, Yunanistan’da Olympiakos, son olarak da Fransa’da Monaco’yu çalıştırmıştı. Genç teknik direktör, Olympiakos ve Monaco ile birer lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Bafetimbi Gomis ile Sebastian Giovinco gibi futbolcuların yer aldığı ve son olarak Rumen teknik direktör Razvan Lucescu’nun görev yaptığı Al-Hilal, geçen sezon ligde şampiyonluğa ulaşmıştı.

İSTANBUL (AA)

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