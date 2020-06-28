Bordo-Mavili taraftarlar, şampiyonluk yolundaki takımlarını dün de yalnız bırakmadı. Koronavirüs sebebiyle seyircisiz oynanan maçlar dolayısıyla Medical Park Stadyumu'na gidemeyen Trabzonsporlu futbolseverler, kafileye konvoylarla Ankaragücü maçı öncesinde Akyazı'ya kadar eşlik etti.

Şampiyonluğa tam inanç

Tezahüratlar ve meşalelerle muhteşem bir atmosfer oluşturan Bordo-Mavililer, Alanyaspor sınavındaki puan kaybına rağmen şampiyonluğa sonuna kadar inandıklarını gösterdi. Teknik heyet ve futbolcuların da bu uğurlama sonrasında morallerinin tavan yaptığı öğrenildi.