Süper Lig ’de4maçtır kazanamayan Trabzonspor , Adana deplasmanında hem galibiyet hasretini bitirdi hem de şampiyonluk ateşini alevlendirdi. Adana Demirspor’u net bir skorla deviren Trabzonspor’da, tarihi şampiyonluğa artık 1 puan var. BordoMavililer, önümüzdeki hafta Antalyaspor’la berabere bile kalsa, matematiksel olarak işi garantileyecek. Haftalardır mutlu sonu erteleyen Fırtına bu kez hata yapmazken,30 Nisan Cumartesi günü Akyazı’da unutulmaz bir gün yaşanacak. Trabzonspor, 41bin taraftarının önüne şampiyonluk için çıkacak.

Şimdi şov zamanı

Daha önce Beşiktaş derbisinin biletlerini satışa çıktıktan 10dakika sonra bitiren Bordo-Mavili futbolseverler, cumartesi günü Medical Park Stadı’na akın edecekler. Maç günü sadece statta değil tüm şehirde şölen havası olacak. Adana Demirspor galibiyetinin ardından sokaklara dökülen taraftarlar, esas şovu Antalyaspor maçında yapacak.