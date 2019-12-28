Akyazı’da hedef 30 bin

Bordo-Mavililer, kendileri adına yılın son maçını evinde bugün oynayacak. Bu doğrultuda Kayserispor karşılaşması öncesinde de Trabzonsporlu futbolseverler, satışa çıkarılan biletlere şu ana kadar yoğun ilgi gösterdi.

30 TL’den başlayıp 375 TL’ye kadar değişkenlik gösteren biletlerin büyük bir bölümü tükendi. Karşılaşma saatine kadar satılacak biletler baz alındığında ise Akyazı’da, Sarı-Kırmızılılar ile oynanacak mücadelenin saatinde yaklaşık 30 bin taraftarın olmasının beklendiği de edinilen bilgiler arasında yer alıyor.