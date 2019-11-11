Akyazı’da büyük coşku

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor'u konuk ederken Bordo-Mavili taraftarlar da takımlarına büyük destek oldular.

11 Kasım 2019, Pazartesi 06:01
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Akyazı’da büyük coşku

Trabzonspor taraftarı, ligin en önemli karşılaşmalarından biri olan Alanyaspor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakmadı.

Bordo-Mavili futbolseverler, Avrupa’ya havlu atan takımlarını ligdeki şampiyonluk yolunda desteklemek adına Medical Park Stadyumu’na akın etti.

Yaklaşık 30 bin taraftar, tezahüratlarla Fırtına’ya itici güç olmaya çalışırken, 90 dakika boyunca da Alanyalı oyuncuları baskı altına almaya çalıştı. 12. adam görevini tam anlamıyla yerine getiren Bordo-Mavililer, galibiyette söz sahibi oldu. 

Örgüleriyle beraber Akyazı’ya gelen kadın taraftarlar, bir yandan maç izlerken, bir yandan da el sanatlarını tribünde işledi.  

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