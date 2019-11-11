Akyazı’da büyük coşku

Trabzonspor taraftarı, ligin en önemli karşılaşmalarından biri olan Alanyaspor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakmadı.

Bordo-Mavili futbolseverler, Avrupa’ya havlu atan takımlarını ligdeki şampiyonluk yolunda desteklemek adına Medical Park Stadyumu’na akın etti.

Yaklaşık 30 bin taraftar, tezahüratlarla Fırtına’ya itici güç olmaya çalışırken, 90 dakika boyunca da Alanyalı oyuncuları baskı altına almaya çalıştı. 12. adam görevini tam anlamıyla yerine getiren Bordo-Mavililer, galibiyette söz sahibi oldu.