Sezon başından beri Akyazı’yı tıklım tıklım dolduran Trabzonlu futbolseverler, Karagümrük maçı öncesi Abdullah Avcı’ya seslenmiş ve ortak açıklamayla bir antrenmanın Medical Park Stadı’nda taraftarlara açık şekilde yapılması istenmişti. Fırtına’nın hocası, taraftarların arzusunu bu hafta gerçekleştirmeyi düşünüyor. Avcı’nın kararına göre; Perşembe veya Cuma günü Akyazı’da idman olması planlanıyor. Bordo-Mavili taraftarlar, müjdeli haberi sabırsızlıkla bekleniyor. Şüphesiz ki antrenmanın taraftara açılması halinde Medical Park Stadı tarihi günlerinden birini yaşayacak ve şampiyonluk maçının da provası yapılacak. Adana Demirspor galibiyeti sonrasında gece yarısı saat 01.30 olmasına rağmen binlerce kişinin Trabzon Havalimanı’na akın ettiği düşünülürse, Akyazı’daki antrenmanda 40 bin kişilik tribünlerin tamamen dolması bekleniyor. Kulübün konuyla ilgili olarak bugün duyuru yapacağı öğrenildi.