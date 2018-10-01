Akyazı’da bambaşka bir Fırtına

Bordo-Mavili ekip, Medical Park Stadyumu’nda bambaşka bir futbol sergiliyor. Ligin 7 haftalık bölümünde 14 gol kaydeden Karadeniz ekibi, bu gollerin 12’sini Akyazı’da attı. İç sahada 4 karşılaşmaya çıkan Karadeniz ekibi, maçlarını 3 gol ortalamasıyla oynadı ve son 27 sezonun en skorer başlangıcını yaptı.

Trabzonspor, en son 1991-92 sezonunda evindeki ilk 4 maçta 13 kez ağları sarsmıştı. Öte yandan Fırtına, taraftarı önünde oynadığı 4 maçın 3’ünü kazanarak iyi bir iç saha performansı sergiledi.

Sıra geldi deplasmana

Üst üste alınan 2 mağlubiyet sonrasında Kasımpaşa galibiyetiyle moral bulan Karadeniz devi, Akhisar karşısına bir ilk için çıkacak. Pazar günü Ege ekibine konuk olacak olan Trabzonspor, bu maçla birlikte deplasman hasretine son vermeyi ve bu sezon ilk dış saha galibiyetini almayı hedefliyor. Henüz deplasmanda kazanamayan Fırtına, oynadığı 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.