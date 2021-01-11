Aktif çocuklara sağlıklı yarınlar

Spor İstanbul, pandemi tedbirleri nedeniyle zamanını evde geçiren çocukların ve ebeveynlerin yanında olmaya devam ediyor. Türkiye’nin en büyük online gençlik festivali ve çevrim içi eğitimlerle çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin evde kaliteli vakit geçirmesine olanak sağlayan Spor İstanbul, çocukların zihinsel ve bedensel gelişimini destekleyecek projeler üretmeyi sürdürüyor.

Spor İstanbul’un çocuklara yönelik sosyal medya aracılığıyla gerçekleştirdiği evde egzersiz eğitimleri başladı. Çocukların motivasyonlarını artırmak, fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak, eğlenceli ve koordineli çalışmalarını amaçlayan proje doğrultusunda belirlenen yaş grubundaki çocuklara temel hareket ve fit beyin eğitimleri verilecek.

AKTİF VE MUTLU ÇOCUKLAR

Uzmanlar tarafından hazırlanan özel programlar çocukların bilişsel, duyusal ve psikomotor becerilerini geliştirirken aynı zamanda aktif, mutlu ve sağlıklı olmalarını sağlayacak. Profesyonel eğitmenlerin yönetiminde 12 Aralık’ta başlayan çevrim içi dersler, cumartesi ve pazar günleri 11:00 ile 11:35 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

ON BİNLERCE ÇOCUK EVDE EGZERSİZ YAPTI

Spor İstanbul’un geçtiğimiz dört hafta boyunca gerçekleştirdiği çevrim içi eğitimler sadece İstanbul’da değil tüm Türkiye’de büyük ilgi gördü. 86 bin 770 farklı bireyin katıldığı dersler toplamda 235 bin 566 kez izlendi.

İBB Spor İstanbul Youtube kanalı ve @ibbsporistanbul Instagram hesabından canlı yayınlanacak olan eğitimleri kaçıran çocuklar diledikleri zaman dersleri ve hafta için her gün sabah 10.00’da canlı yayınlanan evde egzersiz videolarını tekrar izleyebilirler.