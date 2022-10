Antalya’nın Aksu İlçesinde düzenlenen Aksu Belediyesi 7. Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri, Aksu Güreş sahasında gerçekleştirildi. Binlerce kişi tarafından takip edilen güreşlerde 800’e yakın pehlivan mücadele etti. Güreşlerde final maçında Ali Gürbüz ile Yusuf Can Zeybek karşı karşıya geldi. 7. Aksu Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde başpehlivanlık unvanı, rakibi Yusuf Can Zeybek’i yenen Ali Gürbüz’ün oldu. Güreşlerde Yusuf Can Zeybek ikinci olurken, Hüseyin Gümüşalan ile Osman Aynur üçüncülük elde etti. Güreşlerin ağalık ihalesini ise 5 milyon TL ile 2019 yılında da aynı sahada güreş ağalığını elde eden Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Harun Kırbıyık kazandı.

Kıran kırana ağalık yarışı

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin’in 300 bin TL açık arttırma ile başlattığı ağalık yarışını 5 milyon TL ile 2019 yılında da aynı sahada güreş ağalığını elde eden Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Harun Kırbıyık kazandı. Alana getirilen kurbanlık bir koç ise Şahin Harun Kırbıyık, tarafından emniyet teşkilatına bağışlandı. Birincilik ödülü ise Şahin Harun Kırbıyık ve Başkan Halil Şahin tarafından taktim edildi.

"Allah nasip ederse 5 milyon değil 155 milyon versek azdır"

Aksu’ya destek olmaktan gurur duyduğunu belirten Kırbıyık, “Biz bu topraklarda var olarak bu topraklarda büyüdük. Bundan sonra yine sizler ile beraberiz. Allah nasip ederse 5 milyon değil 155 milyon versek azdır. Ben hepinizden memnunum, Allah da sizlerden memnunum olsun. Yakışan bir final oldu. Güreşlerimiz Aksu Türk kültürüne hayırlı olsun. Kültürümüzde olması gereken etkinlikler yapılıyor; güreş de bunlardan bir tanesidir” dedi.

Güreşleri AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın, Atay Uslu, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, siyasi parti başkanları ve çok sayıda güreşsever takip etti.

İHA