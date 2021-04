11 Ayın sultanı "Ramazan" dün yapılan sahurla başladı. Dünyanın en önemli spor kulüpleri ve Süper Lig'den bir çok kulüp, futbolcu ve dünyaca ünlü sporcu Ramazan mesajı paylaştı. İlk iftar öncesi ise büyük heyecan var. Milyonlarca vatandaş sabırla ilk iftar saatini beklemeye başladı. Kimi vatantaş iftar saatlerini evdeki imsakiyeden takip ediyor. Kimi vatandaş da internetten iftar saatini araştırıyor. "İftar saat kaçta", "Akşam ezanı saat kaçta okunakacak", "İftara kaç saat kaldı" gibi soruların cevaplarını arıyor. İstanbul iftar vakitleriyle alakalı tüm detaylı bilgiler ve Diyanet İşleri Başkanlığı iftar saatlerinin linkleri haberimizde...

Ramazanın ilk orucu için dün gece sahura kalkıldı ve bugün ilk iftar yapılacak. Bugün, ilk imsak saat 03.53'te Iğdır'da yaşanacak, ilk iftar da 18.45'te Hakkari'de açılacak. Ramazanın ilk günü son imsak saat 05.05'te İzmir'de olacak, son iftar ise saat 19.59'da Edirne'de yapılacak. İlk gün Sinop'ta 15 saat 3 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 14 saat 39 dakikayla en kısa oruç tutulacak.

İSTANBUL'DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

İLK SAHUR SAATİ 2021 İSTANBUL

İlk sahur saati 2021 İstanbul :04:50

İLK İFTAR SAATİ 2021 İSTANBUL

İlk iftar saati 2021 İstanbul :19:48

İLK SAHUR SAATİ 2021 ANKARA

İlk sahur saati 2021 Ankara: 04:38

İLK İFTAR SAATİ 2021 ANKARA

İlk iftar saati 2021 Ankara 19:31

İLK SAHUR SAATİ 2021 İZMİR

İlk sahur saati 2021 İzmir: 05:05

İLK İFTAR SAATİ 2021 İZMİR

İlk iftar saati 2021 İzmir: 19:52

İLK SAHUR SAATİ 2021 BURSA

İlk sahur saati 2021 : 04:53

İLK İFTAR SAATİ 2021 BURSA

İlk iftar saati 2021 : 19:47

Ramazan Bayramı ne zaman?

2021 Ramazan Bayramı, 13 Mayıs 2021 Perşembe günü olacak. 14 Mayıs 2021 Cuma ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günleri de bayram devam edecek. Pazar gününün de eklenmesiyle birlikte toplamda 4,5 günlük bir bayram tatili olacak.

Kadir Gecesi ne zaman?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin aydan daha hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi, 8 Mayıs 2021’de idrak edilecek.

Ramazan Ayı önemi

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

Ramazan ayı neden hep 10 gün ileri geliyor?

Bu durum hicri takvim ile miladi takvim farkından kaynaklanmaktadır. Ramazan ayı hicri takvim ayıdır. Bu sebeple miladi takvimde sürekli farklı tarihe denk gelir.

Hz. ömer (ra) zamanında Hicretin 17. yılında alınan bir kararla Hicretin olduğu sene Hicri Takvimin 1. yılı ve o yılın Muharrem ayı da Hicri Kameri takvimin yılbaşısı kabul edilmek suretiyle, o yıl 1 Muharrem ayının rastladığı 16 Temmuz 622 tarihi de Hicri Kameri Takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Uygulamada Hicri Takvim olarak bu bilinmektedir.

İslam ülkelerinde kullanılan Hicri takvim Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in M.S. 622'de Mekke'den Medine'ye hicretiyle başlar. Hicri - Kameri takvim, ayın dünyanın etrafında dönüşüne göre tanımlanır.

Bir yıl Muharrem, Safer, Rebiülevvel, Rebiülahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce adı verilen 12 aydan oluşur. Her bir Kameri ay yaklaşık 29.5 gün sürer ve bir Kameri yıl 354 gün olarak elde edilir. Bu nedenle Kameri takvimde 6 adet 29 günlük 6 adet 30 günlük ay bulunur. Hangi ayların 29 ya da 30 gün süreceği ayın fazı göz önünde bulundurularak hesap edilir.

Ancak gerçek Kameri ay 29.5 günden 44 dakika 3 saniye daha uzun olduğundan 12 Kameri ayın belirlediği 354 günlük kuramsal Kameri yıldan 8 saat 48 dakika 36 saniye daha uzundur. 30 yılda bu zaman 11 gün 0 saat 18 dakika 0 saniye olacağından eşzamanlılığı sağlamak için 30 yıl boyunca 19 adet 354 gün süreli ve 11 adet 355 gün süreli sene oluşturulur. 355 günlük seneler son aya bir gün ilave edilerek gerçeklenir. Böylece eşzamanlık sağlanır ve ancak 2400 senede bir takvime tekrar 1 gün ilave etmek gerekir.

Kameri yılın ortalama süresi günlerin yıllara göre dağılımından (19x354+11 x 355) / 30=354 gün 8 saat 48 dakika olarak hesaplanır. Bugün kullanılan güneş yılı yaklaşık 365 gün 5 saat 48 dakika olduğundan Kameri yıl güneş yılından yaklaşık 10 gün 21 saat daha kısadır. Buna göre, 1 Kameri yıl güneş yılının 0.9702 katına, 1 güneş yılı Kameri yılın 1.0307 katına karşı düşer.

Ayrıca hicret 15 Temmuz 622'de gerçekleştiğinden, kameri takvimin miladi takvimine göre 621.536 yıl kadar faz farkı bulunur. Eğer örneğin 1 Ocak 1993'ün hicri takvimdeki karşılığını bulmak istersek, yukarıdaki değerlerden (1992-621.536) x l.0307=1412.5372 buluruz. Hicri takvime göre 1412 yıl geçmiş olduğundan bu tarih hicri 1413 yılına karşı düşer.

Hicri takvimin haricinde Osmanlı devletinde 1678'den sonra maliye ile ilgili işlerde Rumi takvim de kullanılmaya başlanmıştır. Mali yılın başlangıcı 1 Mart olarak kabul edilir. Rumi yıl 365 gün olup güneş yılına karşı düşen miladi seneyle eş uzunluktadır. Rumi sene her 33 yılda 354 gün olan hicri seneyi bir yıl geçer. Bu farkı gidermek için Rumi seneden her 33 yılda bir hicret yılı düşülür; buna sıvış senesi denir. Her iki takvim arasında ayrıca 13 günlük bir fark bulunur.

Ayrıca Rumi sene miladi 584'te başlatıldığından Rumi seneyi bulmak için Miladi seneden 584 çıkarmak gerekir. Aylar Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Teşrini-evvel, Teşrini-sani, Kanuni-evvel, Kanuni-sani, Şubat olarak adlandırılır. örneğin Miladi 1 Ocak 1993 tarihi Rumi 19 Kanuni-evvel 1408 tarihine karşı düşer. Osmanlı devletinin sonuna kadar mali işlemlerde kullanılan Rumi sene 1925'te Miladi takvim yılının kabul edilmesi üzerine terk edilmiştir.