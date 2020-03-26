Akıllı Hailey

Pop yıldızı Justin Bieber'le evliliğiyle gündemden düşmeyen ABD'li model ve oyuncu Hailey Bieber, corona virüsü karantina günlerini fırsata çevirdi. Ünlü model, herkesin online alışveriş yaptığı bu günlerde kendi tasarladığı mayoların satışa çıkma tarihini öne çekti. Sezon öncesi uygun fiyatla satışa sunulan mayolar beklenilenden büyük ilgi gördü. Aklını kullanan Hailey, tanıtım çekimlerini kısa süre önce yapmıştı.

23 yaşındaki model, güzelliğinin yanı sıra ticarette de başarılı olacağının sinyalini verdi.