Akıl ile futbolun karşılaştığı kitap: Futbolun Mantıkla Yüzleşmesi

Termodinamiğin ikinci yasası olan entropi “Evrendeki her şey, kendini minimum enerji düzeyine ve maksimum düzensizliğe çekmek ister.” der. Yani evrendeki her şey bir bozulma ve düzensizleşme eğilimindedir: insan ölür, ağaç çürür, taş ufalanır, metal paslanır, araba eskir vs…

Evrendeki bu bozulma ve düzensizleşme eğilimi, doğal olarak, ortaya bir sonuç daha çıkarmaktadır: Değişim… Nitekim evrenimizde yer alan her şey, bozulma ve düzensizleşmeye bağlı olarak, değişmek zorundadır.

Değişim, her dönem insanlığın kapısının önünde olan bir şeydi ve zaman zaman insanlığın kapısını nazikçe çalıp içeriye girerdi. Fakat bugünlerde değişim kapımızı çalmıyor, onu adeta tekmeliyor ve çoğu zaman müsaade bile istemeden paldır küldür evlerimizin içine dalıyor.

Bu şartlar altında ve etrafımızdaki her şeyin büyük bir hızla değiştiği böylesi bir çağda, futbolun değişimden kaçması ya da onu görmezden gelmesi mümkün değildir. Eğer böyle bir hata yapılırsa, istemeden de olsa, sonun başlangıcının ilk adımları atılmış olur.

Tabii bu kadar köklü ve bu kadar yaygın bir sporu değiştirmek kolay bir şey değildir. Fakat bir şey sırf zordur diye onu yapmaktan vazgeçecek halimiz de yok. Nitekim insanlık tarihi bize şunu göstermiştir ki eğer sonunda kazanabileceğimiz bir şey varsa ve o şeyi gerçekten istiyorsak her türlü riske de giriyoruz, her türlü zorluğu da aşıyoruz. Bugüne kadar bu uğurda neleri yapmadık ki: taşı da parçaladık, demiri de büktük, denizleri de aştık, okyanusların diplerine de daldık, uzaya da çıktık ve sair…

“Futbolun Mantıkla Yüzleşmesi” isimli kitabımızda; futbolu daha izlenebilir, daha keyifli, daha heyecanlı bir hale getirmek ve futbol kurallarını daha mantıklı bir düzleme oturtmak adına bazı öneriler kaleme alınmıştır. Bu önerilerden hiçbiri gelişigüzel bir şekilde kaleme alınmamıştır. Önerilerin hepsi etraflıca düşünülmüş, araştırılmış ve mantık süzgecinden geçirilmiştir.

Bu önerilerden bazılarının konu başlıkları şunlardır:

- Futbolun 11’e 11 Saplantısı

- Puanlama Sistemi

- Golün Sayısal Değeri

- Ceza Sahasının Şekli

- Oyuncusu Kırmızı Kart Gören Takımı Eksik Bırakmak

- Oyundan Çıkan Bir Oyuncunun Tekrar Oyuna Girememesi

- “VAR”ı Islah Etmek

Ancak şu da var ki fikirlerin ya da buluşların en güzel halleri, onları ilk kez ortaya çıkaranlara ait olmazlar. Fikirler ve buluşlar, zamanla ve başka insanların sağladığı katkılarla mütemadiyen gelişirler. Nihayetinde en güzel uçağı Wright kardeşler yapmadı ya da en güzel telefonu Graham Bell üretmedi. Onlar sadece bu fikirleri ilk kez ortaya koyan kişiler oldular ve bu fikirlere ait ilk prototipleri yaptılar. Sonrasındaysa bu fikirlerle alakadar olan diğer insanlar bu fikirleri alıp daha ilerilere taşıdılar ve daha güzel ürünler ürettiler. Keza biz, bu kitaptaki görüş ve önerilerin futbolseverlerin katkılarıyla çok daha iyi bir hale geleceğini ve bu sayede de futbolu, ileride yaşanması muhtemel olan, bir krizden kurtaracağını düşünüyoruz.

Özetleyecek olursak: Biz; futbolun ciddi bir değişime ihtiyaç duyduğunu, eğer üzerinde titizlikle çalışılırsa bu değişimin başarılı bir şekilde gerçekleştirilebileceğini ve futbolseverlerin bunu hak ettiğini düşünüyoruz.

En derin sevgi ve saygılarımızla. 04.11.2020

Zeki Şenkal & Mse Yayınları

Zeki Şenkal kimdir?

Zeki Şenkal; 1975 yılında Rize'nin Çayeli ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilimi aynı ilçede tamamladı. Daha sonra, sırasıyla, Atatürk Üniversitesi Felsefe Grubu Öğretmenliğinde ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimi aldı. 2002 yılından bu yana da İstanbul Barosuna bağlı olarak avukatlık yapıyor. Mesleğine aşık, spora ve felsefeye de hayran olan bir isim.