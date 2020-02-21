Akif Çağatay Kılıç’ın babası hayatını kaybetti! Sinan Kılıç kimdir?

Gençlik ve Spor eski Bakanı, AK Parti İstanbul Milletevekili Akif Çağatay Kılıç’ın babası, Galatasaray eski yöneticilerinden Sinan Kılıç hayatını kaybetti.

72 yaşında hayatını kaybeden Kılıç’ın cenazesi, İstanbul Fatih Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip, Edirnekapı Kabristanlığı’na defnedilecek.

Sinan Kılıç kimdir?

Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç’ın babası Sinan Kılıç ise tanınmış bir doktor. Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde, Erdoğan’ın özel doktorluğunu yapan Sinan Kılıç, 2008-2011 yılları arasında da Galatasaray Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Galatasaray’da Adnan Polat’la birlikte çalışan Kılıç, 2007 yılından bu yana da Türkiye Otomobil Federasyonu yönetim kurulunda çeşitli görevler yaptı.