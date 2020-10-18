Akhisar Spor Toto Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Çağdaş Altay düdük çalacak. Ev sahibi Akhisarspor'da disiplinsiz davranışları yüzünden kadro dışı bırakılan Taha ve Hadzic forma giyemeyecek. Son sıradaki 1 puanlı Menemenspor'da ise eksik bulunmuyor.

Akhisarspor'un muhtemel 11'i: "Lukac - Vrsajevic, Alperen, Ali Kaan, Kadir, Rotman, Bjarnason, Hasan Ali, Göksu, Onurcan, Bertuğ"

Menemenspor'un muhtemel 11'i: "Selmani - Yusuf, Domgjonas, Furkan, Batuhan, Taşkın, Alhassan, Tayfun, Mehmet, Rıdvan, Rasheed"

İZMİR, (DHA)