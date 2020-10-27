Sırp kaleci 90+4’üncü dakikada Bursasporlu Burak Altıparmak’ın kullandığı penaltı atışını çıkararak takımına hayat verdi. Lukac’ın kurtardığı penaltıyla 3 puanı hanesine yazdıran yeşil-siyahlılar büyük sevinç yaşadı. Sezon başından bu yana hem mali hem de idari birçok sorunla boğuşan Ege ekibi gelen galibiyetle derin bir nefes almış oldu.

Teknik direktör Cem Kavçak böyle bir galibiyete çok ihtiyaç duyduklarını belirterek, “Geçen hafta İstanbulspor karşılaşmasında uzatmalarda gol yemiştik, maç 2-2 bitti. Bursaspor maçında yine uzatmalarda yüreğimiz ağzımıza geldi. Lukac’ı ve takımımı kutluyorum. Bize büyük moral veren bir galibiyet elde ettik. Artık seri galibiyetler almak istiyoruz” dedi. Akhisarspor hafta sonu mesaisinde Eskişehirspor deplasmanına çıkacak.

DHA