TFF 1'inci Lig'de Menemenspor deplasmanındaki galibiyetle 4 haftada 7 puana ulaşan Akhisarspor'da, teknik direktör Mehmet Altıparmak, pazar günü zirve yarışındaki rakiplerinden Hatayspor'u da yenmek istediklerini söyledi. Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu tekrarlayan Altıparmak, ligin en önemli takımlarından birini konuk edeceklerini belirterek, "4 haftalık periyotta iyi bir çıkışımız var. Bunu Hatayspor maçını kazanıp taçlandırmak istiyoruz. Biz her maça aynı hazırlanıyoruz. Hatay maçı da bunlardan biri. İyi bir ekibimiz var, eğer şampiyon olmak istiyorsak içeride dışarıda bütün maçları kazanmayı hedeflemeliyiz. Bunun için çok çalışıyoruz" dedi.

Yeni bir takım olduklarını belirten Mehmet Altıparmak, "Ne olursa olsun bu yeni takımın dezavantajını yavaş yavaş ortadan kaldırdık. Şimdi artık birbirini daha iyi bilen oyuncularımız var. Cikalleshi, Muhammet, Taha gibi isimler takıma geç katıldılar. Herkes birbirini daha iyi tanımaya başladı. Onların aramıza gelmesiyle de tam bir takım olduk. Bu haftaki Hatayspor maçı hem bizim final maçlarımızdan bir tanesi hem de takımın kendini görmesi açısından çok önemli olacak. Tabii burada en önemli kozumuz büyük taraftarımız olacak. 12'nci adamımızı burada yanımızda görmek istiyoruz. Özellikle iç sahada müthiş bir atmosfer oluşturuluyor. İnşallah hafta sonu 3 puanımızı alacağız" diye konuştu.

DHA