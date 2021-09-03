AKHİSAR, (DHA) - TFF 2'nci Lig'e düşen Akhisarspor, yeni sezon öncesi sözleşmesi biten stoper Doğukan Nelik'ten sonra yine altyapısında yetişen sol bek Berat Onur Pınar'ı da Süper Lig ekibi Antalyaspor'a uğurladı. Geçen sezon profesyonel yapılıp TFF 1'inci Lig'de 9, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maçta forma giyen 19 yaşındaki futbolcunun transferi için Antalyaspor'la anlaşmaya varıldı. Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde takım arkadaşları ve yönetimle vedalaşan genç futbolcu, arkadaşlarının alkışlarıyla Antalya'nın yolunu tuttu.

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