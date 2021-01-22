TFF 1'inci Lig'de geçen sezondan beri süren transfer yasağını kaldıran Akhisarspor, bombaları üst üste patlattı. Yaz döneminden bu yana kadrosu dağılıp büyük oranda altyapı oyuncularıyla kalan, üst üste 8 mağlubiyetle ligde devreyi düşme hattında tamamlayan Akhisar'da Evren Özbey yönetimi, 2 sezondur kulübün kabusu olan transfer yasağını kaldırdıktan sonra daha önce anlaşmaya varıp bazılarını antrenmanlara çıkardıkları 11 ismi tek tek açıkladı.

Süper Lig ve Avrupa patentli yabancılar ile alt liglerden yetenekli gençleri seçen yeşil-siyahlılar Kongolu forvet Dzon Delarge, Nijeryalı golcü Nsima Peter, Bucaspor 1928'den Serkan Sefil, Başakşehir'den Bekir Akın, Özkaracaahmet'ten Fırat Yiğit Öztürk, Mamak FK'dan Muhammed Mbiya Yıldırım'dan sonra Sultanbeyli'den Furkan Korkut ve İstanbulspor'dan Yusuf Cihat Çelik'in 4.5'ar yıllık imzalarını duyurdu.

KEITA, AYUK, MERT DE TAMAM

Transfer bombardımanında hız kesmeyen Akhisarspor, Kamerunlu forvet Akwo Ayuk, Senegalli ön libero Paul Keita ve Turgutluspor'dan ayrılan orta saha Mert Özyıldırım'ı da kadrosuna kattı. İngiltere ekiplerinden Maidson United forması giyen 28 yaşındaki Kamerunlu Ayuk 2.5 yıllığına, Belçika 1'inci Lig ekiplerinden Waasl-Beveren forması giyen 28 yaşındaki Senegalli Keita da 1.5 yıllığına imza attı. Kariyerinde 12 Süper Lig maçı bulunan 26 yaşındaki Mert, 1.5 yıllığına Akhisarlı oldu. Akhisarspor'da 11 yeni transferin de lisansları çıkarılırken yaz döneminden beri toplam 19 futbolcu kaybeden kadroya takviyeler sürecek. Ligin ikinci yarısında bambaşka bir takımla boy gösterecek kulüpte Nijeryalı orta saha oyuncusu Raheem Lawal'ın lisansının da alınması bekleniyor.