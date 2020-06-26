Akhisarspor’dan TFF trafiği

Karantina altına alınan Akhisarspor, antikor testinin negatif çıkması üzerine Futbol Federasyonu’yla temasa geçti. Teknik direktör Yılmaz Vural, TFF’nin talimatta değişiklik yapmasıyla pazar günü oynanacak Ümraniyespor maçına futbolcularıyla birlikte yetişmeyi planlıyor.

26 Haziran 2020, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
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Akhisarspor’dan TFF trafiği

Burhan Eşer, Ergin Keleş, Vrsajevic dahil kulüpten toplam 12 kişiyle karantina altına alınan Akhisarspor, antikor testinin negatif çıkması üzerine Futbol Federasyonu’yla temasa geçti. Teknik direktör Yılmaz Vural, TFF’nin talimatta değişiklik yapmasıyla pazar günü oynanacak Ümraniyespor maçına futbolcularıyla birlikte yetişmeyi planlıyor.

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