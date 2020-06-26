Akhisarspor’dan TFF trafiği
Karantina altına alınan Akhisarspor, antikor testinin negatif çıkması üzerine Futbol Federasyonu’yla temasa geçti. Teknik direktör Yılmaz Vural, TFF’nin talimatta değişiklik yapmasıyla pazar günü oynanacak Ümraniyespor maçına futbolcularıyla birlikte yetişmeyi planlıyor.
Burhan Eşer, Ergin Keleş, Vrsajevic dahil kulüpten toplam 12 kişiyle karantina altına alınan Akhisarspor, antikor testinin negatif çıkması üzerine Futbol Federasyonu’yla temasa geçti. Teknik direktör Yılmaz Vural, TFF’nin talimatta değişiklik yapmasıyla pazar günü oynanacak Ümraniyespor maçına futbolcularıyla birlikte yetişmeyi planlıyor.