Evinde 2 kez öne geçip rakibine yakalandığı maçta son dakikada gülen yeşil-siyahlı ekip, 14 maçta 25 puana ulaşarak lider Hatayspor'u 5 puan geriden takibini sürdürdü. Akhisar'da takımın en skorer ismi Burhan, attığı 2 golle yine yıldızlaşırken kaleci Gökhan, ilk yarıda rakibin kullandığı penaltıda gole izin vermeyerek galibiyetin baş mimarlarından oldu. Bu sezon evinde hiç yenilmeyen Akhisar, 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Uzun süre unutulmayacak bir maç oynadıklarını söyleyen Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Skoruyla, maç önü, maç içi ve maç sonuyla en güzel maçlardan birisiydi. Özellikle maçı izleyenler için hem televizyondan hem de tribünden bize destek veren taraftarlarımız için çok güzel bir karşılaşmaydı. Galip gelmek çok güzel. Özellikle Hatayspor'un kazandığı bir haftada kazanıp aradaki puan farkını açmadan takibi sürdürmek istiyorduk. Bu ligde ne yaptığını iyi bilen bir takıma karşı oynadık. Hedefimiz doğrultusunda mutlak kazanmamız gerekiyordu. 2 farklı öne geçtikten sonra pozisyonları değerlendirsek farklı olurdu. Son dakikada da olsa taraftarımızın desteğiyle kazanmak güzel" dedi.

CİKALLESHİ ORUÇ BOZDU

Akhisarspor'da sezon başında kadro dışı kalıp affedilir affedilmez attığı gollerle takımı sırtlayan Cikalleshi, İstanbulspor önünde son aylardaki suskunluğunu bozdu. Bu yıl forma giydiği ilk 3 maçta 4 gol atan Arnavut forvet, ardından üst üste 5 maçta ağları sarsamadı. Altay ve Cesar Grup Ümraniyespor'la oynanan son 2 maçı da sakatlığı nedeniyle kaçıran Cikalleshi, İstanbulspor randevusunun ikinci yarısında sahalara dönüp son dakika golüyle takımına 3 puan getirdi.

DHA