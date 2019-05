31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde belediye başkanlığına aday olan Eryüksel'le çekişerek göreve seçilen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, geçen hafta mevcut yönetimle ipleri kopardı. Sosyal medya hesabından başkan Hüseyin Eryüksel'e yönelik, "Muhteşem bir belediyecilik anlayışımız var, canla başla çalışan arkadaşları işe alamadığımız için para ödemiyoruz, ne iş yaptığını bilmediğimiz onlarca kişiye her ay para ödüyoruz. Kastettiğim Akhisarspor bünyesinde çalışan görevlerini bilmediğimiz ve her ay maaş ödediğimiz yaklaşık 70 kişi. Artık Akhisarsporumuz için yeni bir başlangıç ve yeni bir başkan zamanı. Dere geçerken at değiştirilmez diye sustuk ama bu arkadaşlar atı öldürdü" mesajları veren Dutlulu'nun genel kurulda farklı bir aday çıkarması bekleniyor. Belediye Başkanı Dutlulu'nun kulüp personeli maaşlarını bundan sonra karşılamayacağı öğrenildi. Sessiz kalan Akhisarspor yönetimi, henüz kongre tarihini resmi olarak duyurmadı. Dutlulu ve Eryüksel'in kulübün mali durumuyla ilgili önümüzdeki günlerde görüşmesi planlanıyor.

Akhisarspor, sezonu Konyaspor deplasmanıyla tamamlayacak.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)