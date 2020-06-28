Koronavirüs salgınıyla 19 Mart'ta durup 3 aylık aranın ardından başlayan lig öncesi geçen hafta kabus gibi günler geçirip hastanede karantina altına alınan Akhisar'ın teknik patronu ve 3 futbolcusuna hafta içi salı, perşembe ve cuma günü yapılan 3 test ise negatif çıktı. Hafta içinde hastaneden çıkıp testler negatif sonuçlanınca takıma katılan Yılmaz Vural, Burhan, Ergin ve Vrsajevic için TFF'ye Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün değiştirilmesi başvurusu yapan Akhisar, sonuç alamadı.

Takımı sahaya yine Antrenör Mehmet Demirtaş çıkardı. TFF, Sağlık Kurulu'nun hazırladığı protokole göre takımlardaki koronavirüs vakalarında 14 günlük karantina sürecinin tamamlanması ve bu dönemde iki negatif test arasında 5 günlük süre olması zorunlu tutuluyor.



