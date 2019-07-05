AKHİSAR, (DHA)- SPOR Toto 1'inci Lig'e düştükten sonra transfer harekatını sürdüren Akhisarspor, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'dan eski oyuncusu Tolga Ünlü'yü yuvaya döndürdü. Akhisar'da daha önce 2014-2017 arasında 2.5 sezon forma giyen 30 yaşındaki sağ bek, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde 2 yıllık sözleşme imzaladı. Almanya'da yetişip Türkiye kariyerinde Konyaspor'da da oynayan Tolga, geçen sezon Erzurum'da Süper Lig'de 18 maçta görev yaptı. Tecrübeli futbolcu Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak'ın o dönem çalıştırdığı BŞB Erzurumspor'da 2017-18 sezonunda 1'inci Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadı.



FOTOĞRAFLI