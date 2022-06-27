Akhisarspor'da çıktığı 42 maçta 25 gol, 3 asistlik performansıyla ülkemizde taraflı tarafsız herkesin sempatisini kazanan Theofanis Gekas, Manisa ekibine geri döndü.

Aktif futbol hayatını 2017'de Sivasspor 'da sonlandıran 42 yaşındaki isim, Misli.com 3.Lig ekibi Akhisar'ın yeni hocası oldu. Muhammet Yılmaz ile yollarını ayıran Yeşil-Beyazlılar'dan yapılan açıklamada, "Efsanemiz Theofanis Gekas ile Futbol Direktörlüğü konusunda prensipte anlaşmaya varılmıştır. Resmi sözleşme önümüzdeki günlerde imzalanacak ve detaylar kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

Gekas ülkemizde Samsunspor, Akhisarspor, Konyaspor , Eskişehirspor ve Sivasspor formaları giymişti.