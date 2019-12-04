AKHİSAR, (DHA)

TFF 1. Lig'de deplasmanda Ümraniyespor'la 2-2 berabere kalarak zirve yarışında yara alan Akhisarspor'da 5 oyuncu kart sınırında bulunuyor. Bu hafta İstanbulspor'u konuk edecek yeşil-siyahlılarda Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, 3'er sarı kartı bulunan Alperen Babacan, Aykut Çeviker, Burhan Eşer, Taha Yalçıner ve Sokol Cikalleshi'ye uyarılarda bulundu. Futbolcularından kesinlikle gereksiz yere kart görmemelerini isteyen deneyimli teknik adamın, "Kiritik bir sürece girdik. Devre arasına kadar maksimum puanları toplamalıyız. Bu yüzden herkese ihtiyacım olacak" dediği öğrenildi. Akhisarspor kalan 4 haftada İstanbulspor, Balıkesirspor (D), Boluspor ve Keçiörengücü (D) ile karşı karşıya gelecek.