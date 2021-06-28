TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Başkan Evren Özbey ve Serhat Özbey hakkında, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 4/3'üncü maddesine aykırı eylemleri nedeniyle yapılan sevkte isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer görmedi. Yeşil-siyahlı takımda geçen sezon 9 futbolcusu bulunan menajer Abdul Samet Süner hakkında ise Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 4/2'nci ve 19'uncu maddelerine aykırı eylemleri nedeniyle yapılan sevkte de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer görülmedi.

DHA