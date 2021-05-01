Deplasmanda GZT Giresunspor’a 3-0 mağlup olan Akhisarspor, 33. haftayı düşme hattının üzerindeki Adanaspor ve Menemenspor’un 5 puan gerisinde 29 puanla kapattı. Manisa temsilcisi, geçen sezon play-off oynadığı lige bu sezon son hafta öncesinde veda etti.

2012-2013’ten itibaren 7 sezon aralıksız Süper Lig’de mücadele ettikten sonra 2018-2019 sezonunda Süper Lig’den düşen Akhisarspor, bu süreçte 2017-2018’de Fenerbahçe’yi yenerek Türkiye Kupası’nı, 2018-2019 sezonu başında da Galatasaray’ı yenerek TFF Süper Kupa’yı kazanmıştı.

Yeşil-siyahlı ekip 2018-2019’da Türkiye Kupası finalinde ve 2019-2020 sezonu başında oynanan TFF Süper Kupa maçında Galatasaray’a mağlup olmuştu.

Manisa ekibi, 2018-2019 sezonunda Türkiye’yi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil etmişti.

'5 bin kişi nasıl girdi hayretler içindeyim'

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu, 90 dakikanın ardından basın toplantısında konuştu, stadyumdaki seyircileri dikkati çekerek, "5 bin kişi vardı tahminen bugün. Sokağa çıkma yasağı var, bu 5 bin kişi nasıl girdi hayretler içindeyim. Geçen hafta içeride oynadık 22 kişi sokamadık, 20 kişi hakkımız vardı." diye konuştu.

'Akhisarspor’un kupaları var, başarıları var'

Akhisarspor geçmişine bakıldığında başarılarla dolu bir takım olduğunu vurgulayan Göksu, "Akhisarspor’un kupaları var, başarıları var. İnşallah seneye yine başarı gösterir ve şimdiki bulunduğu lige çıkar." değerlendirmesinde bulundu.

'Futbolcu kardeşlerim üzülüyor tabi'

Göksu, oyunda iki takımın da mücadele ettiğini ancak Giresunpor’un galip geldiğini kaydederek, "Onları da tebrik ediyorum ama benim takımımdaki futbolcu kardeşlerim üzülüyor tabi, oyun bu iyi oynayan kazanıyor. Giresun iyi oynadı kazandı, biz nasıl söyleyeyim, nasıl 3 sıfır mağlup olduk hala düşünüyorum. İnşallah gelecek yıllarda bu hataları yapmazlar diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

AA