AKHİSAR, (DHA)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki sezonun ilk maçında Zonguldak Kömürspor'u deplasmanda 1-0 yenerek moral tazeleyen Akhisarspor'da pazartesi günü Bucaspor 1928'le oynanacak iç saha mücadelesi öncesi sezonluk kombine biletler de satışa çıktı. Kombine kart fiyatları VIP tribün 1000 TL, kapalı tribün 1'inci kategori 750 TL, 2'nci kategori 500 TL, maraton tribün 250 TL olarak belirlendi. Bucaspor sınavında maç biletleri ise kapalı 40 TL, maraton 20 TL, kale arkası tribün 10 TL'den satılacak. Sezona transfer yasağı ve geçen sezondan kalan genç ağırlıklı kadroyla başlayan yeşil-siyahlıların Futbol Federasyonu'ndan Ulusal Kulüp Lisansı alıp 3 puan silme cezasından son anda kurtulması da camiaya moral oldu.