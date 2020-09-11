Eski yabancı futbolcularına olan FIFA kanalıyla kesinleşmiş 1.7 milyon Euro borcu nedeniyle transfer yapması yasak olan yeşil-siyahlılarda Erhan, Tolga, Ergin, Onur, Aykut, Muhammet, Gökhan ve Cocalic'ten sonra ligin en tecrübeli isimlerinden Burhan Eşer ile Uğur Arslan Kuru da takımdan ayrıldı. Arkadaşlarıyla vedalaşan Burhan'ın adı Hekimoğlu Trabzon'la anılırken Uğur Arslan da sözleşmesini tek taraflı feshettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Geçen sezondan kalan alacaklar ödenemediği için birçok futbolcunun tek taraflı fesih hakkı kazandığı Akhisar'da Cikalleshi'nin adı Süper Lig'den İttifak Holding Konyaspor'la anılıyor. Geçen sezon attıkları gollerle takımı sırtlayan Erhan, Burhan, Ergin ve Cikalleshi'nin dördünün birden takımdan ayrılması pazartesi günü Tuzlaspor'la iç sahada oynanacak yeni sezonun ilk maçı öncesi taraftarı korkutuyor. Akigo'da başka ayrılan futbolcuların da olabileceği öğrenildi. 18 Eylül'de olağanüstü kongreye gitmeye hazırlanan yönetimin kulübe üyelik çağrısına düne kadar yalnız 3 kişi yanıt verirken, Akhisar Genç İş Adamları Derneği Başkanı Özkan Kalın ve yönetimi 15 kişilik listeyle kulübe üye olmak için başvurdu.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)