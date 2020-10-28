Akhisarspor’da Hasan Ali mutluluğu

Akhisarspor’un altyapısından yetişen ve Türkiye’nin gelecek vaat eden oyuncuları arasında gösterilen 20 yaşındaki futbolcu kariyerinde tam 3 kez çapraz bağlarından sakatlandı. Önce 2017-2108 sezonunda diz bağları kopan Hasan Ali ameliyat olup 10 ay sahalardan uzak kaldı. Futbola aylar sonra dönen orta saha oyuncusu ertesi sezon bir kez daha aynı talihsizliği yaşadı. Tekrar ameliyat olup iyileşen Hasan Ali Adıgüzel bu kez de 2019 yılında idmanda düz koşu yaparken aynı sakatlığı yaşadı.

Kariyeri daha sakatlıklar nedeniyle 19 yaşında bitme noktasına gelen oyuncu yılmadı. Pes etmeden ve tedavilerini aksatmadan futbola dönen Hasan Ali, artık kötü günleri geride bıraktı. Bu sezon yeniden yeşil sahalara adım atan genç futbolcu 4 maça çıktı. Balıkesirspor maçında 7, Samsunspor karşılaşmasında 11, Menemenspor müsabakasında ise 19 dakika oynayan Hasan Ali, Bursaspor’a karşı on birde sahaya çıktı. Maçın 7’nci dakikasında golünü atan oyuncu 62 dakika sahada kaldı. Ağır sakatlıklara ve üst üste geçirdiği operasyonlara rağmen direncini koruyan Hasan Ali Adıgüzel, Akhisarsporlu taraftarların takdirini topladı.

DHA