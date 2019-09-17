TFF 1'inci Lig'de Menemenspor galibiyetiyle ilk 4 haftayı 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle geçen Akhisarspor'da, Bosna Hersek Milli Takımı'ndan sakat dönen golcü Hadzic'in Hatayspor sınavına yetişmesi zor. Milli takımda arka adalesinde ödem oluştuğu için Menemen maçını kaçıran Hadzic'in tedavisi devam ediyor.

Yeşil-siyahlılarda yalnız sezonun ilk haftasında forma giyebilip son 3 maçı kaçıran Bjarnason ise tamamen iyileşti. Yine sakatlıkları bulunan Çekdar ve Eray da oynayabilecek durumda. Ligde bu sezon 4 haftada 4 penaltı kazanan Akhisarpor, attığı 3 golü de beyaz noktadan buldu.

DHA