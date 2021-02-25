Akhisarspor’da Fırat Gül dönemi

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Akhisarspor, teknik direktör Fırat Gül ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-siyahlı ekip, son olarak geçen sene Boluspor’u çalıştıran Gül ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada Fırat Gül’e Akhisarspor kariyerinde başarılar dilenerek, anlaşmanın camiaya hayırlı olması temenni edildi. Sezona Cem Kavçak ile başlayan yeşil-siyahlı ekip daha sonra takımın başına Mesut Dilsöz’ü getirmişti. Manisa temsilcisi, bu akşam Dilsöz ile karşılıklı anlaşarak, yollarını ayırmıştı.