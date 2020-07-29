Akhisarspor'da Fatih Karabulut'tan veda sinyali

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e bekleme yapmadan dönme hayalini Play-Off'ta yarı finalde elenerek gerçekleştiremeyen Akhisarspor'da Başkan Fatih Karabulut, görevi bırakmak istiyor.

29 Temmuz 2020, Çarşamba 13:10 Son Güncelleme:
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Akhisarspor'da Fatih Karabulut'tan veda sinyali

 Sezon içinde yıllardır koltukta oturan Hüseyin Eryüksel'in yerine başkanlığa gelen Karabulut'un kararını yönetime ilettiği ancak ayrılmaması yönünde yönetim ve birçok kesimden destek gördüğü öğrenildi.

Karabulut ve Akhisarspor cephesinin, Süper Lig Kulüpler Birliği'nin, "Pandemi nedeniyle bu sezonluk düşme kaldırılsın" talebine de kızgın olduğu, koronavirüs salgını sürecinden en çok etkilenen kulübün kendileri olduğunu söylediği belirtildi. Akhisarspor'da yönetim, teknik heyet ve futbolcuların geleceği bayramdan sonra belli olacak.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

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