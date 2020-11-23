TFF 1'nci Lig'de sezon başından beri çalkantıların bitmediği Akhisarspor'da deplasmandaki 6-0'lık Ankara Keçiörengücü hezimetiyle kulüpteki krizler yine gün yüzüne çıktı.

Ligde milli ara dönüşü 5 maçlık yenilmezlik serisini şok bir şekilde kaybeden Akhisar, sezonun ilk 9 karşılaşmasında kalesinde 7 gol görürken tek maçta 6 birden yemenin şokunu yaşadı. Akhisarspor, yaklaşık 4 yıl sonra 6 gollü bir hezimet yaşadı. Son olarak 2016-17 sezonunda Süper Lig'deyken 28 Ocak 2017'de oynanan maçta Galatasaray'a deplasmanda 6-0 yenildi.

Keçiören hezimetinin ardından teknik direktör Cem Kavçak'ın yerine basın toplantısına katılan Ercan Kahyaoğlu, "Kendi içimizde yaşadığımız ama şu anda paylaşamayacağımız sorunlar var" derken Cem Kavçak ise maç sonrası istifa ettiği haberlerini yalanladı. Kavçak, "Sosyal medyada istifa ettiğimiz yönünde yapılan haberlerin tamamı asılsızdır. Görevimizin başındayız. Gücümüzün yettiği kadar Akhisarspor için mücadele edeceğiz. Takımımıza faydalı olmadığımızı düşünürsek o zaman gereğini yaparız" açıklamasında bulundu.

Akhisarspor'da geçen sezondan beri paralarını almakta güçlük yaşayan oyuncuların moral çöküntüsünde olduğu öğrenilirken, kağıt üstünde başkan olarak Harun Eryüksel gözükse de perde arkasından kulübü yöneten Evren Özbey ve kardeşleriyle Teknik Direktör Cem Kavçak ve bazı futbolcular arasında gerginlik yaşandığı iddia edildi. Menajerlik şirketleri bulunan Özbey kardeşlerin İstanbul'dan gelip kulüp yönetimini devralması tartışma yaratmıştı.

LUKAC AYNI HATAYI YAPTI

Akhisarspor'da Süper Lig'den beri 6 sezondur kadroda yer alan kaleci Milan Lukac, daha önce Galatasaray maçında yaptığı hatayı Keçiörengücü deplasmanında tekrarladı. Daha önce takımın Süper Lig'den düştüğü 2018-19 sezonunda 24 Şubat 2019'da oynanan Galatasaray deplasmanında 90+4'üncü dakikada ayağındaki topu kaptırıp gol yiyerek takımının 1-0 mağlup olmasına neden olan Sırp file bekçisi dün de henüz 17'nci dakikada Göksu'nun geri pasını ayağından kaçırıp kalesinde ilk golü gördü.



