Akhisarspor’da Yeni Malatyaspor maçında bu sezon ilk kez forma giyerek attığı golle takımına altın değerinde 1 puan kazandıran Jeremy Bokila, sezon başında kapı önüne konmuşken takımın kurtarıcısı oldu. Yeşil- Siyahlılar’a 2016-17 sezonunun devre arasında transfer edilen Hollandalı futbolcu yalnız 4 maçta forma giyerek skor üretemedi. Geçen sezon Romanya’da Cluj ve Dinamo Bükreş’e kiralık verilen Bokila’dan yaz transfer döneminde kulüp bulması istendi.

Altyapıyla çalışan golcü kulüp bulamayınca lisansı son anda çıkartılıp takım kadrosuna dahil edildi.

İleri uçta görev yapan Seleznov’un kadro dışı, Manu’nun sakat olduğu Akhisar’da Cihat Arslan tarafından son 22 dakikada şans verilen Bokila, 80. dakikada ağları havalandırdı.