Sosyal medya hesabından 2 Nisan'da şok iddialar ortaya atıp Akhisarspor'a transfer olması için para ödediğini belirten 22 yaşındaki Alim Aykut'un şikayeti, kongre üyelerinin suç duyurusu üzerine açılan soruşturmada Özbey ve Çakar'ın Akhisar'a gelerek savcılığa gittiği iddia edildi. Özbey'in savcılığa kulüple ilgili belgeleri de verdiği belirtildi.

AKHİSAR, (DHA)