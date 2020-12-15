Yeşil-siyahlılarda geçen sezondan bu yana forma giyen İzlandalı orta saha oyuncusu Elmar Bjarnason, eşyalarını toplayarak ailesiyle birlikte ülkesine döndü. Geçen sezondan bu yana mali sıkıntılar yaşayan, sezon başında 13 oyuncusunu kaybeden Akhisarspor'da aylardır ücretini almakta sıkıntı yaşayan yıldız futbolcunun yönetimle anlaşıp sözleşmesini feshettiği iddia edildi.

Transfer yasağı bulunan Akhisarspor'da Bjarnason'un ayrılmasıyla takımda 4 yabancı kaldı. Akhisar'da 2 sezondur as kadronun vazgeçilmezlerinden olan Bjarnason, bu sezon tamamı ilk 11'de 10 maçta forma giydi. İzlandalı futbolcu son oynanan Altınordu deplasmanında da 70 dakika sahada kaldı.

DHA