Devre arasında Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'dan transfer edilen Fildişi Sahilli oyuncunun geçen hafta Altınordu maçının ardından tesisleri terk ederek ilçeden ayrıldığı öğrenildi. Ara transfer döneminde takıma çilek transfer olarak uzun süren görüşmelerin ardından katılan Sissoko, Akhisarspor formasıyla 8 maçta 1 gol attı. Sissoko, geçen hafta Altınordu maçında son 30 dakikada oyuna dahil olmuştu. Akwo Ayuk Taku'nun da kırmızı kart cezalısı olduğu yeşil-siyahlılar, takımdaki 9 yabancıdan ilk 11'de Delarge ve Lawal'ı oynatıp, Lukac, Alya Toure, Paul Keita ve Nsima Peter'i yedek soyundurdu.

İKİ TAKIM DA TEKNİK DİREKTÖRSÜZ ÇIKTI

Altay, Süper Lig yolundaki son haftalarda Teknik Direktör Osman Özköylü'yle yollarını Akhisarspor maçından önceki gece otelde kampta ayırırken iki takım da Ege derbisine teknik direktörsüz çıktı. Akhisar, geçen hafta Altınordu maçı öncesi teknik direktör Fırat Gül'le yollarını ayırdıktan sonra yeni çalıştırıcı belirlemedi. Siyah-beyazlılarda takımın gol krallığında zirvede olan yıldızı Paixao, geçen hafta Adanaspor maçında olduğu gibi Ege derbisinde yine yedek soyundu.

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)



